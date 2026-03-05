韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「이모（イモ）」の意味は？「이모（イモ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、年上の女性に対して使われる言葉です！「이모（イモ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「母方のおば」でした！「이