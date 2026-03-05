エプスタイン問題を巡り、アメリカ連邦議会下院の監視委員会は3日、ラトニック商務長官が自主的に委員会に出席し、証言することに同意したと明らかにした。【映像】悪名高き「島」で撮影された写真ラトニック氏は当初、性犯罪で起訴され、勾留中に死亡した富豪エプスタイン氏と「初めて会った後に関係を絶った」と説明していた。しかし、公開された資料で、エプスタイン氏が所有するカリブ海の島を訪れた記述・写真などが見つ