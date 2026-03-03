仕事で成功する人の特徴は何か。心理学者の内藤誼人さんは「米国ハーバード・ビジネス・スクールのプレゼンでは、エンジェル投資家の興味関心に合わせて、自分のプレゼンを修正しようとすると、かえって悪い評価を受けたことがわかっている。相手、お客様は意見やアイデアをころころと変えられることが好きではない」という――。※本稿は、内藤誼人『もの静かで繊細なあなたが生きやすくなる本』（三笠書房）の一部を再編集したも