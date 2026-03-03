◇「U−NEXTBOXING5」ボクシングWBO世界フライ級タイトルマッチ12回戦オラスクアガ《12回戦》飯村樹輝弥（2026年3月15日横浜BUNTAI）WBO世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（27＝米国、帝拳、11勝8KO1敗）が8日、都内の帝拳ジムで練習を公開。同級7位・飯村樹輝弥（28＝角海老宝石）との5度目の防衛戦に向け、シャドー、ミット打ち、サンドバッグ打ちを1ラウンドずつ披露し「気分はとても良いし、前回の試合か