2月26日、福岡市内にあるマクドナルドが中学校2校の生徒を出入り禁止にしたという情報がSNSで拡散。X（旧Twitter）でトレンド入りするなど大きな話題となった。 拡散されたのは、貼り紙の画像だ。貼り紙には、長期にわたって中学生による店内での迷惑行為があったことが記載されている。さらに、特定の中学校の名称を2校挙げ「生徒のみでの出入りを禁止させて頂きます」と生徒の店舗利用を禁止した。SNSには「賢明な判断」「普通