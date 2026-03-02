春の全国火災予防運動に合わせて、大分市のパチンコ店で店内から出火した想定の訓練が行われ、客を安全に避難させる手順を確認しました。 【写真を見る】パチンコ店で消防訓練2001年の放火事件を教訓に、避難誘導やAED操作を確認大分 この訓練は2001年に大分市で起きたパチンコ店での放火事件を教訓に、県遊技業協同組合と大分市消防局が毎年、合同で実施しています。 今回は喫煙所からの出火を想定して行われ、参加者およ