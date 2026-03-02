Aさん（社員）：「胃がんになってしまいました」 会社：「1年ほど休職してください」 ～ 約1年後 ～ Aさん：「回復してきたので復職させてください」 会社：「治癒していないですよね。休職期間が終われば自動退職になります」 Aさんが訴訟を提起したところ、裁判所は「Aさんは治癒している。自動退職は無効」と判断した。 以下、事件の詳細について、実際の裁判例をもとに紹介する。（弁護士・林 孝匡） 事件