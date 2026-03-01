アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃で、原油の9割以上を中東に依存する日本は大きな影響が懸念されます。原油価格は、すでに先月27日、国際的な原油指標が一時1バレル＝67ドル台とおよそ7か月ぶりの高い水準となっていて、週明けの取引はさらに上昇するとみられます。日本総合研究所の栂野裕貴研究員は、週明けの原油市場が反応するのは確実とし、仮に今回の攻撃によりイランや周辺産油国の石油供給に影響が確認された