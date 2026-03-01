チェコ野球連盟の公式Xが宮崎でのルームツアー動画を公開第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するため来日しているチェコ共和国代表のオンジェイ・サトリア投手が、日本の宿舎にすっかり惚れ込んでいるようだ。チェコ野球連盟の公式X（旧ツイッター）が28日に投稿した動画で、練習試合などを行っている宮崎の宿舎のルームツアーを行う様子が公開され、話題を呼んでいる。サトリアは前回大会で大谷翔平投手か