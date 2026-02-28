侍ジャパンの打撃練習で大谷が特大アーチを連発、周囲は騒然野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が、中日との強化試合に向けて行った豪快なフリー打撃が話題を呼んでいる。特大アーチの連発にナインが騒然とする中、その真後ろで全く驚くことなく黙々と作業をこなす“人物”の姿があった。大谷はバンテリンドームでの打撃練習で、25スイングで9本の柵越えを放つなど圧倒的なパワーを披露した。5階席へ飛び