ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋野球日本代表「侍ジャパン」が28日、中日との強化試合（バンテリンドーム）に臨む。前日、フリー打撃で4階席に届く特大の打球を放った大谷翔平（ドジャース）は、この日もフリー打撃を実施。3月開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）連覇に向けて調整を進めた。25スイング中9本のさく越え。5階席にも運ぶ異次元のパワーに、ネット上も騒然となった。前日は29スイング中11本