昨年末の試合直前のスパーリングで眼窩底骨折を負い手術を受けたＹＡ−ＭＡＮが２７日、Ｘを更新。手術後、１カ月検診の結果を報告した。ＹＡ−ＭＡＮは「２月６日に検査をした時は、複視が少しも良くなってなくて絶望してたけど。今日の検診では驚くほど改善してた」と投稿。図が掲載された写真を添え「赤い線が現実の中心と自分の視えてる中心のズレの幅なんだけど、１カ月前と比較してズレが半分になったあと１カ月もすれ