三田紀房の起業マンガ『マネーの拳』を題材に、ダイヤモンド・オンライン編集委員の岩本有平が起業や経営を解説する連載「マネーの拳で学ぶ起業経営リアル塾」。第52回では上場と代表取締役の解任について解説する。反抗的な社員を変えた「コンサルのひと言」IPO（新規上場）の是非を巡って、社内が製造部門を中心とする賛成派と、営業部門を中心とする反対派に分断されてしまったアパレルメーカー・ハナオカ。賛成派だった製