パリ・サンジェルマン（PSG）は27日に行われた抽選会の結果、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16でチェルシーとの対戦が決定。ルイス・エンリケ監督がチェルシー戦についての見解を述べた。フランスメディア『RMCスポーツ』が同指揮官のコメントを伝えている。CLリーグフェーズで11位に終わったPSGは、ノックアウトフェーズ・プレーオフでモナコと対戦。PSGにとっては、昨季のブレスト戦に続いて2年連続プレーオフで