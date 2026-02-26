違憲判断に対抗するトランプ氏トランプ政権は24日、世界各国に対する10％の追加関税を発動した。20日に米連邦最高裁判所が相互関税などを違憲と判断し、同日に終了したことを受けた措置だ。先にトランプ氏は、1974年通商法122条に基づきすべての国の輸入品に150日間限定で10％の新たな関税を課すと表明し、翌日にはその税率を15％に変更したが、実際に発動されたのは10％だった。【写真】トランプ氏が豪華ホテル風に改装…ホワイ