ゆうちゃみが、結婚相手に求める4つの条件を明かす一幕があった。

【映像】結婚に踏み出せないカップル、涙の話し合いも

ABEMAにて3月5日（木）から配信される「さよならプロポーズ viaオーストラリア」。この番組は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない恋愛リアリティショーだ。配信に先駆け、スタジオ見届人による合同取材が実施され、さや香・新山、ヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが出席した。

ゆうちゃみは今作から新たに見届人として加わった。合同取材で記者から「ゆうちゃみさんは、今回見終えて結婚相手に求める条件みたいなのは出来ましたか？」と聞かれると、ゆうちゃみは「笑いのツボが合う・イケメン・おもろい・話し合いが出来る」と4つの条件を明かした。

続けて「年収面は？」と聞かれると、ゆうちゃみは「年収（へのこだわり）はまったく気にしないです。それこそ自分も働くし、相手も働くで良いんじゃないかなと思います」と答えた。

その上でゆうちゃみが「ミキティさんが言っていた『借金があるか』だけは確認しようと思います」と話すと、藤本は「借金ある・ないは確認した方がいいですね。それくらいならと思えるかとか。それこそ借金の理由にもよりますし。ギャンブルなのか、普通に生活が辛かったから借りなくちゃいけなかったのかね」と借金にも種類があることを説くと、ゆうちゃみは「この番組で色んなこと（笑）。めっちゃ学んでいます」と笑顔を見せていた。

取材・撮影：中山洋平