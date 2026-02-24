¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Û¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³ 1¡Ý2 ¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ê2·î22Æü¡¿JFEÀ²¤ì¤Î¹ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡©ÀÜ¿¨Å¾ÅÝ¤Î½Ö´Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥ë¡¼¤Ë¡¢ÅÝ¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£2·î22Æü¤ËÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè3Àá¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³vs¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»î¹ç¤ÎºÇ½ªÈ×¤Þ¤Ç¾¡ÇÔ¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢GÂçºå¤ÎGKÅì¸ý½ç¾¼¤¬7¥»¡¼¥Ö¡¢²¬»³¤ÎGK茺ÅÄÂÀÏº¤¬5¥»¡¼¥Ö¤ÈÎ¾¼é¸î