22日夜、エレベーターが突然停止し、20人が閉じ込められた「東京スカイツリー」は、2日連続で臨時休業しています。運営会社は、原因を詳しく調べていますが特定に至っていないということです。東京スカイツリーは24日も臨時休業になっていて、チケットカウンターでは、主に払い戻しの作業が行われています。来場者からは、「きのうはもう休業なっていて、今日も朝行きたかったなと思っていた。仕方ない」といった声が聞かれました