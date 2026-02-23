アニメ「クレヨンしんちゃん」に登場する野原ひろしは、家庭を支える理想のサラリーマン像として語られることも少なくありません。 そんな野原ひろしは、大学を卒業せずに商社に就職し、勤続15年で年収600万円というキャリアです。本記事では、令和の現代において、野原ひろしと同じキャリア・年収が可能なのか検証します。 野原ひろしのキャリア設定を整理 野原ひろしは35歳で、埼玉県春日部市で、専業主婦の