お笑いタレントの狩野英孝（44）が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。先輩芸人の新居祝いで大失敗したことを明かした。この日、44歳の誕生日を迎えた狩野は、YouTubeスタッフから誕生日プレゼントを贈られ、高級シャンパン「ドン・ペリニヨン」で乾杯するなど祝福を受けた。シャンパンで乾杯する際、狩野は「ドンペリ?すげー」とうれしそうに封を開けた。すると、スタッフから「あの…ナイツの土屋（伸之）さんの新居で