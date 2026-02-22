整形に総額2000万円を投じたという49歳のママが登場し、その驚異的な若々しさと美しさにスタジオが騒然となった。

【映像】“奇跡の49歳”と呼ばれる女性のビキニ姿＆整形前の顔

2月22日放送のABEMA『秘密のママ園』では、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみに加え、ゲストの真木よう子らが「整形ママ」の本音を聞く企画が展開された。スタジオに登場したまぁちゃんさんは、21歳の長女と18歳の長男を持つ2児の母でありながら、年齢を感じさせない美貌を披露。整形にかけた総額が「2000万円くらい」と明かされると、滝沢が「土地……」とボソリと呟くなど、その桁違いの投資額に全員が目を見開いた。

実際に顔を隠していたフリップを外すと、スタジオからは「見えない！」「49歳！？」とどよめきが起き、近藤も「私、インスタ見たことある！ めっちゃバズってますよね？」と、その圧倒的な存在感に納得の表情を見せた。

一方で、整形を公表しているがゆえの苦悩も明かされた。SNSでは「元のほうがよかった」「おばさん」といった心ないアンチコメントに晒されることもあるという。しかし、夫からは「またなんかやったの？」と言われる程度の距離感で過ごしているという。