Í­Æ¯Í³Èþ»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡ØÍ­Æ¯Times¡Ê¥¿¥¤¥à¥º¡Ë¡Ù¡£3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê³«Ëë¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÌîµå¤Îº×Åµ¡ÖWBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌÊÔ¡£¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÀ¤³¦°ì¤ÎÎò»Ë ÈëÂ¢±ÇÁü°ìµó¸ø³«¡ª¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢WBC¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¿¼·¡¤ê¤¹¤ë3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤ò¸«¤ì¤ÐWBC¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤ï¤«¤ë¡ª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀï¤¤¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¥¤¥Á¥í