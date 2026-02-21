¡Ö¤Ê¤¼»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«¡×³«Ëë´Ö¶á¤ÎWBC¤òÅ°Äì¿¼·¡¤ê¡ªÈëÂ¢±ÇÁü¤â°ìµó¸ø³«
ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡ØÍÆ¯Times¡Ê¥¿¥¤¥à¥º¡Ë¡Ù¡£
3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê³«Ëë¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÌîµå¤Îº×Åµ¡ÖWBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌÊÔ¡£
¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÀ¤³¦°ì¤ÎÎò»Ë ÈëÂ¢±ÇÁü°ìµó¸ø³«¡ª¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢WBC¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¿¼·¡¤ê¤¹¤ë3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤ò¸«¤ì¤ÐWBC¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤ï¤«¤ë¡ª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀï¤¤¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤é¤Îµ°À×¤ò¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êµÏ¿¤·¤Æ¤¤¿µ®½Å¤Ê±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÂè1²ó²¦´ÆÆÄ¡Ä¥¤¥Á¥í¡¼¡õ¾¾ºä¤é´Ú¹ñ¤È¤Î»àÆ®À©¤¹¡ª¡×¡ÖÂè2²ó¸¶´ÆÆÄ¡Ä¥¤¥Á¥í¡¼¡õ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡õÀÄÌÚ¤é¤ÇÏ¢ÇÆÃ£À®¡ª¡×¡ÖÂè5²ó·ª»³´ÆÆÄ¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿VS¥È¥é¥¦¥È¡¢´¶Æ°¤Î·èÄêÅª½Ö´ÖºÆ¤Ó¡×¤Ê¤É¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¾¡Éé¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Î¶ÛÄ¥´¶¡¢Áª¼êÆ±»Î¤Îå«¡¢´¿´î¤È²ù¤·¤µ¤¬¸òºø¤·¤¿½Ö´Ö¤òµ®½Å¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥É±ÇÁü¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é°ìµó¸ø³«¡£
Ã±¤Ê¤ëÌ¾¾ìÌÌ½¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ê¤¼»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï²¿¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤ËÇ÷¤ë¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼À¤Î¹â¤¤¹½À®¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤é¤Î³®Àû¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤â¡ª
¼¡¤Ê¤ëWBC¤Ø¸þ¤«¤¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤âÁíÎÏ¼èºà¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤éMLBÁÈ¤Î³®Àû¡õ¹çÎ®¡¢¹ñÆâºÇ¹âÊö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½¸·ë¤ò¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈá´ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Á°²óÂç²ñ¤«¤é¤Î3Ç¯´Ö¤ÎÊâ¤ß¤â¤¿¤É¤ê¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë²øÊª¤Î»Ñ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¡£
»øÀï»Î¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¸ò¤¨¡¢WBCÏ¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤¿¡Èº£¡É¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»×¤¤¤Ë¤âÇ÷¤ë¡£
¢¡¡Ö¤Ê¤¼¾¡¤Æ¤¿¤Î¤«¡×·ª»³±Ñ¼ùÁ°´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë
¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡£ÊóÆ»¤ÇÇÝ¤Ã¤¿³Î¤«¤Ê»ëÅÀ¤È²¹¤«¤¤¸ì¤ê¸ý¤Ç¡¢WBC¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£¡¢ÆüËÜÌîµå¤¬À¤³¦¤ÈÀï¤¦²ÁÃÍ¤òÃúÇ«¤Ë¤Ò¤â¤È¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2023Ç¯¤ÎÂç²ñ¤ÇÆüËÜ¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿·ª»³±Ñ¼ùÁ°´ÆÆÄ¤¬½Ð±é¡£Áª¼êÁª¹Í¤ÎÎ¢Â¦¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ø¤Î¿®Íê¡¢À¤³¦°ì¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î³Ð¸ç¤ò¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢WBC¤Ç2ÅÙ¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¾¾ºäÂçÊå»á¡¢2ÅÙ¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÀÄÌÚÀë¿Æ»á¤âÅÐ¾ì¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀº¿À¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Î½Å¤ß¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤«¤éÌÀ¤«¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¾Ú¸À¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢WBC¤ÎÎò»Ë¤È²ÁÃÍ¤¬Î©ÂÎÅª¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¡£