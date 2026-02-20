【紆余曲折を経ての五輪出場】前回北京五輪のノーマルヒル金とラージヒル銀に続く、小林陵侑（チームROY）の２大会連続メダルが期待されていたミラノ・コルティナ五輪のスキージャンプ。「ピークを合わせる難しさを改めて感じた」と、個人２戦は６位が最高で、メダルは混合団体の銅のみに終わった小林は、この大会で得た手応えを聞かれると、「僕がダメでもチームメイトが頑張ってくれる安心感っていう手応えを感じました。日本