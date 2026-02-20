AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ全日程が終了し、Jリーグで出場しているヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、町田ゼルビアの3チームが上位トップ3を独占し、ラウンド16進出を決めた。ラウンド16進出を決めたチームはこの3クラブの他、タイのブリーラム・ユナイテッド、オーストラリアのメルボルン・シティ、マレーシアのジョホール・ダルル・タクジム、そして韓国のFCソウル、江原FCの計5チームとなった。すでに