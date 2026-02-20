AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ全日程が終了し、Jリーグで出場しているヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、町田ゼルビアの3チームが上位トップ3を独占し、ラウンド16進出を決めた。ラウンド16進出を決めたチームはこの3クラブの他、タイのブリーラム・ユナイテッド、オーストラリアのメルボルン・シティ、マレーシアのジョホール・ダルル・タクジム、そして韓国のFCソウル、江原FCの計5チームとなった。すでにラウンド16のカードも決定しており、3月の上旬にホーム&アウェイ方式で行われ、勝者はサウジアラビアで開催されるファイナルステージへと進出する。





そんな中韓国 メディア 『FOOTBALLIST』は19日、今回のACLEの結果を受け韓国の2クラブがラウンド16進出を決めたが、ギリギリでの出場だったことを指摘。「日本、オーストラリア、東 南アジア に押された Kリーグ ……ルールも戦術も遅れをとっている」と題し、昨今の Kリーグ のアジアの立ち位置について分析していた。今回のACLEで韓国チームは最終的に7位、8位、9位の順位となり、唯一9位の蔚山HDが敗退となった。昨シーズンは光州FCのみがラウンド16に進出したが、残りの2チームは今回と同じような順位で敗退。進出チームが1つ増えたとはいえ、昨シーズンも今シーズンも成績としてはあまり変わらず、現在の状況に「 Kリーグ がアジアの舞台での競争力を徐々に失いつつあるという危機的なサインである」と警告を鳴らした。つい数年前までは上位の方まで勝ち進んでいた Kリーグ のクラブ。同 メディア は近年不振に陥る理由として、まず秋春制への転換が大きいと指摘。それまでリーグ戦と同様に春秋制で行われていたものが、2023年から急に変わったことで出場チームに影響を及ぼしているという。この時期 Kリーグ はまだ開幕前ということで、現にこの2月に行われた7節、8節で Kリーグ 3クラブは勝利なし。一方で自国リーグがACLEと同じく秋春制で行われている、 ブリー ラム、メルボルン・C、ジョホールはこの2試合無敗で Kリーグ よりも上位の順位にいる。 外国人 枠の撤廃も大きいとのこと。今シーズンから外国籍選手の出場可能人数が5人に増えた Kリーグ だが、 この大会ではそもそも無制限であるため、特にその恩恵を受けた東 南アジア のチームに苦しめられる羽目になったとのこと。特に ブリー ラムは4勝2分2敗、ジョホールは3勝2分3敗という成績でラウンド16進出を決めている。そして苦戦する Kリーグ とは真逆に、大会方針が変更されても圧倒的な強さを見せているJリーグ勢についても言及。Jリーグのチームはプレッシャーの強さとテンポの面でより優れていると分析しており、逆に Kリーグ はその2つのところで他のアジアのリーグに比べて遅れを取っていると指摘。現に Kリーグ から海外に渡った選手たちも軒並みこの強度とテンポの部分は語っており、ドイツでプレイしその後 Kリーグ に加入したとある韓国の選手も、トレーニング時から明確な違いがあると証言したという。今回 中国 の3クラブが下位となり最悪の事態は免れたものの、 中国 3クラブの総得点14点のうち10得点は Kリーグ のチームに対して奪った得点だという。これらの事実を踏まえ同 メディア は「アジアサッカーはかつてないほど強い変化の風を受けており、 Kリーグ はその風に乗るか、淘汰されるかの岐路に立っている」と記した。