飲み会や社員旅行など親睦を深めるための社内行事が、いつの間にか社員を縛り付ける「無賃労働」と化すことがある。しかも、参加しないと人事評価に響くとなれば、もはや「業務」そのものだろう。九州地方の40代女性（素材・化学・食品・医薬品技術職）は、かつて勤務していた会社での異常な慣習を振り返った。（文：篠原みつき）「社内行事が三ヶ月に一度と極めて多い上に全員参加しないといけない」そこまでして参加させたい理由