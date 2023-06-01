【MGSD デスティニーガンダム】 発売元：BANDAI SPIRITS 価格：4,950円 発売日：2026年2月21日 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約130mm（バックパック含む） 今回レビューするのはガンプラ「MGSD デスティニーガンダム」です。「MGSD」シリーズ第5弾として、『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』から「光の翼」エ