コスタリカの自宅で遺体で見つかった米国人サーファー、カート・バン・ダイクさん/Peter Van Dyke/KSBW（CNN）米国人サーファーのカート・バン・ダイクさんがこのほど、コスタリカのカリブ海沿岸の町カウイタにある自宅で死亡しているのが発見された。66歳だった。強盗に遭ったとみられる。コスタリカ司法捜査局（OIJ）によると、事件は14日午前10時50分前後、部屋で男性が死亡しているとの通報が当局に寄せられたことで発覚した。