モデルで俳優の君嶋麻耶（38）が17日までに自身のインスタグラムを更新。難関資格の行政書士試験に合格したことを明かした。「合格」と記し、合格証を持つ自身の写真をアップ。「#行政書士」「#行政書士試験」「#資格」「#資格試験」などと添え、行政書士の資格試験に合格したことを明かした。この投稿に、フォロワーからは「凄すぎるー！！！！！」「凄いじゃん」「すごっ！！！」「挑戦される姿に刺激いただきました！」「