成人のADHDが急速に増加ADHD（注意欠如・多動症）の治療薬として広く使われる「コンサータ」（一般名：メチルフェニデート塩酸塩徐放錠）の出荷調整が行われ、医療機関・薬局で、欠品が相次いでいる。診断を受け、医師が処方し、患者が薬局へ行っても、肝心の薬が手に入らない。治療が継続できないーーそんな異常事態が全国で起きている。販売元のヤンセンファーマに問い合わせたところ、「ADHD患者の増加による需要が増加し、供給