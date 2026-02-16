Snow Man目黒蓮がカナダ現地時間で誕生日を迎えたことをSNSで報告した。 ■「今年の誕生日は何年ぶりかのひたすら寝る贅沢を自分にプレゼントします笑⁡」（目黒） 目黒は、 「お誕生日ありがとうございます！たくさんの方にお祝いのメッセージいただいて本当に幸せ者です」 「29歳になりました！カナダでも29歳になりました！一応自分的にどっちも16日にならないと29歳になりましたって言うのが気持ちが良く