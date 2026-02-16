¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë4¤Ä¤Î¸¶°ø③¡ØÄ²Æâ´Ä¶­¤¬°­¤¤¡ÙÄ²Æâ¤Ë¡Ø¤ä¤»¶Ý¡Ù¤òÁý¤ä¤¹ÊýË¡ Ä²Æâ´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤ë¤È¡¢¤ªÄÌ¤¸¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥«¥®¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿©»ö¤ÇÁý¤ä¤»¤ë¡Ö¤ä¤»¶Ý¡×¤Ç¤¹¡£ »ä¤¿¤Á¤ÎÄ²Æâ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½1000¼ïÎà¡¢100Ãû¸Ä¤â¤Î¶Ý¤¬¤¹¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Á±¶Ì¶Ý¤È°­¶Ì¶Ý¡¢ÆüÏÂ¸«¶Ý¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ä²Æâ¤ËÁ±¶Ì¶Ý¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ´¶À÷¾É¤ä¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¥³¥ì