【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第2節】(ロートF)奈良 1-0(前半1-0)今治<得点者>[奈]森田凜(35分)<警告>[奈]石井大生(57分)、マルク・ヴィト(90分)、大黒将志(90分+4)[今]ガブリエル・ゴメス(39分)主審:田邉裕樹