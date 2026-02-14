ものまねタレントのりんごちゃん（年齢非公表）が14日までに自身のインスタグラムを更新。イメチェンした近影を披露し反響を呼んでいる。りんごちゃんは1月放送のテレビ番組企画でダイエットに挑戦。10日間で6・5キロの減量に成功していた。この日は「今日は取材のお仕事でした楽しかった〜詳細またお知らせしまーす」とつづり、金髪のショートヘア姿の自撮りを投稿。これにファンは衝撃。「りんごちゃん…可愛すぎる