ハロー！プロジェクトに所属するJuice=Juiceの江端妃咲さん（19）が体調不良のため、28日参加予定だったオンラインお話し会を欠席することが、28日に公式サイトで発表されました。公式サイトでは、「メンバーの江端妃咲ですが、体調不良のため本日開催を予定しておりました『MORE! MORE! EP』発売記念 WithLIVEオンラインお話し会を欠席させて頂きます」と報告。「直前のご案内になり、ご参加を予定していた皆様にはご迷惑をおかけ