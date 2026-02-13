英国・ヨークシャーに本社を構える「TWISTED」は、旧モデルのディフェンダーをフルカスタマイズし、快適性、機能性をアップデートしたオンリーワンの車両を創り出しているカスタムカーブランドだ。クラシックな車両を、フレームまで一度分解し、ハンドメイドで現代技術を融合させながら再構築している。【画像】英国生まれのTWISITEDが創り出した、旧型ディフェンダーのレストモッドが東京・南青山で展示（写真38点）ベース車両は