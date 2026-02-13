「ハンバーグ師匠」お別れ前に“ピクニック”ドライブ!?2026年2月7日、お笑いコンビ「スピードワゴン」の「ハンバーグ師匠」こと井戸田潤さんの妻で、モデルの蜂谷晏海さんがInstagramを更新。これまでの愛車を手放すことを報告し、新たなクルマへ乗り換える前に家族3人（井戸田さん、蜂谷さん、長男くん）でピクニックを楽しんだ様子を公開しました。【動画】超カッコいい！ これが「井戸田潤」が手放した実際の「高級車」で