「ハンバーグ師匠」お別れ前に“ピクニック”ドライブ!?

2026年2月7日、お笑いコンビ「スピードワゴン」の「ハンバーグ師匠」こと井戸田潤さんの妻で、モデルの蜂谷晏海さんがInstagramを更新。

これまでの愛車を手放すことを報告し、新たなクルマへ乗り換える前に家族3人（井戸田さん、蜂谷さん、長男くん）でピクニックを楽しんだ様子を公開しました。

【動画】超カッコいい！ これが「井戸田潤」が手放した実際の「高級車」です！ 動画で見る

Instagramに「さよなら、ベンツ…！」と綴った蜂谷さん。この文面からわかるように、お二人が手放すことを決めたのはメルセデス・ベンツ「E280ステーションワゴン（Eクラスワゴン・S124）」です。

2024年7月に男児が誕生したタイミングで、このクルマを購入していた井戸田夫妻。

しかし2025年12月に第2子が誕生。さらに、蜂谷さんが「スライドドアのボックスタイプのクルマがいい」とリクエストしたため、新たなファミリーカーとしてホンダ「ステップワゴン」を今年1月に購入しています。

同時に“先代”であるEクラスワゴンは手放すとのこと。

今回の投稿で蜂谷さんは、「師匠（ハンバーグ師匠／井戸田さん）がベンツをお迎えした時からやりたかった、家族でピクニック」を実行したことを報告。家族でピクニックドライブを楽しんでいる、微笑ましい画像数点を投稿しました。

「ベビバーグのためのかわいいファミリーカー！ 後ろでオムツ替えしたり、これに乗ってノンタンにも会いに行ったり」と回想した蜂谷さん。

1年あまりで手放し、ステップワゴンへバトンタッチすることになったEクラスワゴンですが、井戸田家のファミリーカーとしてしっかり活躍していたようです。

さらに蜂谷さんは「夏はエアコン後ろまで届かなくて暑くて扇風機ずっと当ててたり」、「遮光もなくて急きょブランケットで太陽をガードしたり」、「ドリンクホルダーもなかったし！笑」と、このクルマを活用するなかでそれなりの苦労も伴っていたことも告白。

しかし、投稿は「全部がいい思い出」という言葉で締めくくられており、井戸田家にとってはその不便ささえ愛らしかったようです。

一方の井戸田さんも、2月6日に公式YouTubeチャンネル「ハンバーグ師匠チャンネル」にて「納車1年で手放すことにしました。」なるタイトルの動画を発信。前述の“家族で最後のベンツでドライブ”の様子を公開しています。

このピクニックを行ったのは、どうやら2025年11月（第2子誕生前）のよう。目的地は神奈川県・葉山です。

Instagramの投稿にて蜂谷さんは「前日の夜に（井戸田さんから）お弁当作れる？って言われて、ありものでなんとかお弁当らしく頑張りました」と明かしていましたが、そのお弁当を食べながらEクラスワゴンのラゲッジスペースでくつろぐ井戸田ファミリーの姿は微笑ましいの一言。

蜂谷さんが長男くんを見守る様子を前に、井戸田さんは「（ベンツで）これがやりたかった」という言葉を連発します。

ただ、長男くんと一緒にラゲッジスペースに座る蜂谷さんは「頭がずっと天井に当たってる」「狭いし、おしゃれだけど快適ではない（笑）」と、正直な感想を吐露。「でも、最後だからいいよ（笑）。やりやかったんでしょ？」と、笑顔を見せて井戸田さんに理解を示しました。

「またいつか、このクルマに乗りたいわ」と口にしながら、ハンドルを握った井戸田さん。

すると、蜂谷さんは「子どもが少し育ったら、それは全然可能じゃない？」と返答し、さらに「私だって、ちょっと寂しい」と付け加えました。

動画のエンディングで、蜂谷さんは「ごめんね、短い期間しか乗ってあげられなくて。でも……次のクルマ（ステップワゴン）、すごく楽しみ（笑）」と、“先代”となったこのクルマに声をかけていました。

ベンツ好きを自称する井戸田さんのみならず、Eクラスワゴンがちゃんと家族全員のハートを掴んでいたことが伝わってきたお二人の投稿。

またいつか、井戸田家にはこのクルマに乗ってほしいところですね。