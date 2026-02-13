《私、寝ませんので。》2月4日、自身のインスタグラムで白い飲料が入ったグラスを飲む画像を公開し、こう綴ったのは有吉弘行（51）。2月1日に放送された有吉がパーソナリティを務める冠ラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（JFN）で、ケンドーコバヤシ（53）が結婚と第1子誕生を公表したという話題に。その流れで突然、妻で元アナウンサーの夏目三久さん（41）との間に、第2子が誕生したことを明かしていた。’24年3月に