【ACL2決勝トーナメント1回戦第1戦】(浦項)浦項 1-1(前半0-0)G大阪<得点者>[浦]ジョルジュ・テイシェイラ(70分)[G]山下諒也(47分)<警告>[G]中谷進之介(86分)└G大阪はACL2ベスト8入り懸けた第1戦でドロー…山下が先制弾も浦項に追いつかれる