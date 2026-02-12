Image: Wongsakorn 2468/Shutterstock テック関連のグローバル市場を調査するCounterpoint Researchが、スマートフォンに関する最新レポートを公開。世界で今稼働中のスマートフォンの4台に1台がiPhoneであることがわかりました。シェア1位はApple。では2位は…？今回の調査の肝は、稼働常態にあるスマートフォンに焦点をあてたこと。出荷台数でも、売上でもなく、今現在使用中のスマホを調