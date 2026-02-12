Image: Wongsakorn 2468/Shutterstock

テック関連のグローバル市場を調査するCounterpoint Researchが、スマートフォンに関する最新レポートを公開。世界で今稼働中のスマートフォンの4台に1台がiPhoneであることがわかりました。

シェア1位はApple。では2位は…？

今回の調査の肝は、稼働常態にあるスマートフォンに焦点をあてたこと。

出荷台数でも、売上でもなく、今現在使用中のスマホを調査しており、Counterpoint Researchいわく「稼働スマホの数字からは、端末の寿命や、ユーザーのブランドへのロイヤリティ、ユーザー維持度をうかがい知ることができる」といいます。

レポートによれば、2025年の稼働スマホで圧倒的にシェアが多いのがApple（アップル）のiPhone。シェア24％程度で、世界中で今まさに使用されているスマホの4台に1台はiPhoneということになります。

Appleに次いで多いのがSamsung（サムスン）で19％ほど。ざっくり世界のスマホの5台に1台はSamsungのスマホ。意外に少ないのがGoogle（グーグル）。Androidスマホといえば！のイメージですが、シェアはたったの1％ほど。Pixelスマホはまだまだ成長中です。

AppleとSamsungの圧倒的二強

稼働スマホシェアトップ2のAppleとSamsungが、やはり圧倒的な強さを見せています。

Image: Counterpoint Research

AppleとSamsung含むシェアトップ8メーカー（シャオミ、Oppo、Vivo、Transsion、ファーウェイ、Honor）で、世界の稼働中スマホのシェア8割以上を保持。また、各メーカーともに2億台を突破しているものの、10億台以上という大台を超えるのはAppleとSamsungのみ。

Counterpoint Researchのアナリストは、Appleのシェアの高さについて「ユーザーロイヤリティとiOSのエコシステム、Appleサービスの連携によるものだ」と分析しています。

【こちらもおすすめ】

GIZMODO テック秘伝の書 1,650円 Amazonで見る PR PR

Source: Counterpoint