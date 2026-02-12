ドコモの家電レンタルサービス「kikito」が6月に終了 NTTドコモは12日、家電のレンタルサービス「kikito」の提供を6月18日に終了すると発表した。貸し出しの新規受付は3月12日15時で終了する。 「kikito」は、カメラやプロジェクター、ARグラス、健康管理リングなどのデバイスを最短2泊3日から借りられるサービス。月単位でも借りられるサブスクリプションプランもあり、高額商品を購入する前