【モデルプレス＝2026/02/11】タレントの益若つばさが2月10日、自身のＸ（旧Twitter）を更新。ミニスカート姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】40歳人気タレント「綺麗すぎる」ほっそり美脚ショット披露◆益若つばさ、ミニスカコーディネート4種公開益若は「40代ですが、仕事もプライベートもミニスカート履きます」「自分が履きたかったら履く。やめたくなる時期もたまにあるからその時はやめてます。年齢ではなく気分です」