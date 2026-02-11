11日午後、大分県大分市のJR日豊本線で、列車が人をはねる事故がありました。 はねられた人は亡くなり、列車の運休や遅れが出て、およそ800人に影響がでました。 事故があったのは、大分市里のJR日豊本線の線路上です。 警察とJR九州によりますと、11日午後3時前、2両編成の上りの普通列車が坂ノ市駅と大在駅の間を走行していたところ、線路上にいた人をはねました。 はねられた人は現場で死亡が確認されたということです。