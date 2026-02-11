「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。2月10日（火）の放送は、2人組ロックバンド・セカンドバッカーが登場。【動画】「1カ月鶏胸肉だけを食べて生活」体重激減&衝撃の結末にあのちゃん仰天セカンドバッカーは、2023年3月に活動を開始したSNS発の2人組ロックバンド。代表曲「犬とバカ猫」がSNSで大きな話題を呼び、総再生回数は驚異の33億回を突破。TikTokでは、歌詞に合わせて激しく肘を打つ動画が拡散し、「肘打