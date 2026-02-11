ロックバンド「LINDBERG」のボーカルなどを務める歌手の渡瀬マキさん（56）が2026年2月5日、自身のインスタグラムを更新。俳優で歌手の小泉今日子さん（60）との2ショットを披露した。「今年還暦を迎えるキョンキョン」「全国ツアー開催」渡瀬さんは、「久しぶりにヘアサロンで髪の毛整えてもらってそのあとはNHKホールへ！」といい、小泉さんのライブに参戦したことを報告し、腕を組んだ2ショットを投稿した。「今年還暦を迎える