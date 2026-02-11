森木がルーキーリーグから米球界に挑む(C)産経新聞社元阪神の森木大智がパドレスとマイナー契約を結んだことが、MLB公式サイトで公表された。森木は中学時代、軟式球ながら150キロを記録し、「スーパー中学生」として大きな注目を集めた逸材。2021年のドラフトで阪神から1位指名を受け、将来を嘱望されての入団だった。しかしプロの壁は高く、2022年から25年までの通算4シーズンで2試合のみの登板（2敗）に終わり、25年限りで