「ここからが本番」阪神戦力外から米球界へ　パドレスとマイナー契約の森木大智がSNSで決意「後悔のないようにやるだけ」

森木がルーキーリーグから米球界に挑む(C)産経新聞社

元阪神の森木大智がパドレスとマイナー契約を結んだことが、MLB公式サイトで公表された。

森木は中学時代、軟式球ながら150キロを記録し、「スーパー中学生」として大きな注目を集めた逸材。2021年のドラフトで阪神から1位指名を受け、将来を嘱望されての入団だった。しかしプロの壁は高く、2022年から25年までの通算4シーズンで2試合のみの登板（2敗）に終わり、25年限りで阪神から戦力外通告を受けた。その後、合同トライアウトに挑むも獲得に名乗りを上げる球団は現れなかった。

それでもプロの道を諦めきれなかった森木はアメリカへ渡り、自主トレーニングを行いながらプレーの場を探し続けていた。そして現地時間1月23日にパドレスとマイナー契約を結び、2月8日にルーキーリーグ（アリゾナ・コンプレックスリーグ）でプレーすることが決まった。

昨季末に戦力外通告を受けた際には、その潜在能力の高さを惜しむ声も多く聞かれた。マイナー契約ではあるものの、パドレス入団が決まり、SNS上では祝福とともに今後の「大化け」を期待する声が相次いでいる。

「スーパー中学生からスーパーメジャーリーガーへの進化に期待」

「アメリカの育成方法が合っているかもしれない」

「若いし、伸びしろは十分にある」